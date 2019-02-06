Племянница Софии Ротару удивила сеть фото в нижнем белье

Артистка оголилась для снимка.
Певица Соня Кей (София Хлябич), племянница певицы Софии Ротару, удивила сеть пикантным фото.
На своей странице в Instagram Соня поделилась снимком, на котором она позирует в черном нижнем белье и синем пиджаке, накинутым на плечи.
"Недавно нашла эту фотку и захотелось с вами ею поделиться", - подписала снимок певица.
Фанатам понравилось смелое фото, и они расхвалили фигуру Сони.
"Секси", "Божественно", "Очень красивая", "Какая ты невероятная!", - писали юзеры.
Ранее Соня Кей опубликовала провокационные фото в душе.