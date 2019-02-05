Мини-платье и нижнее белье: Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии

Даша Астафьева показала кадры с новой фотосессии / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева восхитила сеть новой фотосессией.

На своей странице в Instagram знаменитость показала серию снимков, на которых она позирует в разных образах: в мини-платье в бельевом стиле, черном нижнем белье и шубе с леопардовым принтом.

Поклонники не скупились на комплименты, оценив фото певицы в десятки тысяч лайков.

"Уффф, малышка!", "Ты как всегда невероятна, красавица!", "Такая настоящая", "Очень красиво! Женственно и сексуально!", - восхищались фанаты.

Ранее Даша Астафьева показала аппетитные формы на пикантных фото.