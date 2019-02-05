Мини-платье и нижнее белье: Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии

Знаменитость похвасталась аппетитной фигурой.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева восхитила сеть новой фотосессией.
На своей странице в Instagram знаменитость показала серию снимков, на которых она позирует в разных образах: в мини-платье в бельевом стиле, черном нижнем белье и шубе с леопардовым принтом.
Поклонники не скупились на комплименты, оценив фото певицы в десятки тысяч лайков.
"Уффф, малышка!", "Ты как всегда невероятна, красавица!", "Такая настоящая", "Очень красиво! Женственно и сексуально!", - восхищались фанаты.
Ранее Даша Астафьева показала аппетитные формы на пикантных фото.