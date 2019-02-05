"Обнаженка с лукавым взглядом": Супермодель Ратаковски завела фанатов фото с голой грудью

5 февраля 2019, 16:58

Девушка приняла участие в очередной эротической фотосессии.

Эмили Ратаковски/ emrata / Instagram

Известная американская модель польского происхождения Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала фанатов фото без лифчика.

Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На фото Ратаковски, что называется, без тени стеснения позировала топлесс.

Снимок был сделан в рамках фотосессии для глянцевого журнала Love.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски позировала для фанатов в неприличной позе, а также хвасталась попой на гидроцикле.

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Instagram Грудь топлесс Эмили Ратаковски
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