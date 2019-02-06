Девушка дня Instagram: пышногрудая блондинка Лара Себастьян

Лара Себастьян - канадская модель, танцовщица и актриса. Девушка начала танцевать в 11 лет, с тех пор успела поучаствовать в американском шоу "Танцы со звездами", сняться в трех фильмах и закрутить роман со звездой покера и миллионера Биллом Перкинсом.

Кроме того, летом 2018 года Лара стала Мисс Jetset 2018, выиграв 100 тысяч долларов. Сейчас блондинка живет в Лос-Анджелесе, выстраивает карьеру актрисы, часто путешествует.