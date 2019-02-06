"Когда в порно?": экс-солистка Serebro показала смелое постельное фото

Катя Кищук поразила сеть фото в нижнем белье / https://www.instagram.com/kk_serebroofficial/

Российская певица и фотомодель, экс-солистка женской поп-группы Serebro Катя Кищук похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье.

На своей странице в Instagram певица выложила снимок, на котором позирует лежа в постели, демонстрируя красный комплект нижнего белья. Также артистка примерила халат в тон, и накрасила губы красной помадой.

"В ожидании Дня святого Валентина", - подписала кадр Кищук.

Поклонники, помимо комплиментов, припомнили Кате ее шуточное заявление в Twitter о том, что она уходит в порно. А некоторые попытались пристыдить девушку за слишком откровенные снимки.

"Срамота!", "Это уже на съемках в порно? Ну наконец-то", "Когда в порно?", "Девушки, зачем же все напоказ, на всю страну? Неужели по-другому публику привлечь нельзя? А как же талант?", "Когда порнуха выйдет?", "Зай, может, в порно?", - писали юзеры.

Катя Кищук похвасталась фигурой в нижнем белье / https://www.instagram.com/kk_serebroofficia

Ранее солистки Serebro снялись в откровенной фотосессии для мужского журнала, опубликованы фото.