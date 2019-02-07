"Как сексуально стоит "верхушка" на ваших Карпатах": Кумейко показал необычное голое фото

Анастасия Кумейко вернулась с отдыха в Киев / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко последние дни отдыхает в Таиланде, и решила отметить возвращение домой пикантными фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, которые взбудоражили воображение фанатов. На одном снимке видна лишь тень Кумейко – судя по силуэту, на артистке нет вовсе одежды.

На другом фото она позирует в кровати топлес спиной к камере, лишь раззадоривая подписчиков.

"Игра теней, игра страсти, эмоций, звуков и мечтаний", "Как изящно и очень сексуально стоит "верхушка" на ваших Карпатах", "Ой-ей, я что-то вижу...", "А эффектно! Класс!", - писали юзеры.

Кумейко завела сеть силуэтом на фото / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Кумейко позировала для фото топлес / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Ранее Анастасия Кумейко показала горячие фото с отдыха.