"Как сексуально стоит "верхушка" на ваших Карпатах": Кумейко показал необычное голое фото

7 февраля 2019, 05:32

Знаменитость показала пикантные снимки с отдыха.

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко вернулась с отдыха в Киев / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко последние дни отдыхает в Таиланде, и решила отметить возвращение домой пикантными фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, которые взбудоражили воображение фанатов. На одном снимке видна лишь тень Кумейко – судя по силуэту, на артистке нет вовсе одежды.

На другом фото она позирует в кровати топлес спиной к камере, лишь раззадоривая подписчиков.

"Игра теней, игра страсти, эмоций, звуков и мечтаний", "Как изящно и очень сексуально стоит "верхушка" на ваших Карпатах", "Ой-ей, я что-то вижу...", "А эффектно! Класс!", - писали юзеры.

Кумейко
Кумейко завела сеть силуэтом на фото / https://www.instagram.com/anastasia_domination/
Кумейко
Кумейко позировала для фото топлес / https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Ранее Анастасия Кумейко показала горячие фото с отдыха.

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Анастасия Кумейко
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