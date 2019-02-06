"Ходячий секс": Ани Лорак похвасталась, как работает возле станка, опубликовано видео

Ани Лорак покрасовалась у хореографического станка / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) сообщила, что активно готовится к новому туру со своим шоу "Дива".

Артистка в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлено, как она в спортивном комбинезоне разминается возле станка для хореографии, а потом — танцует.

"Подготовка к туру полным ходом!.. Мы готовы!.. А вы?", — подписала ролик исполнительница.

Видео менее чем за сутки собрало свыше 570 тысяч просмотров, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ходячий секс", — поделилась мнением aaaassss.kk.

"Прям расцвела… разрыв дипотношений с Турцией точно пошел на пользу", — считает witch_kristina_witch. "Ну как такой красотой не восхищаться!!!...", — написала sueserezhevna1.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что артистка развелась с мужем.