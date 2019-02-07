В откровенном топе и бикини: стройная Вера Брежнева показала горячее пляжное фото

Певица похвасталась снимком с отдыха на Мальдивах.
Украинская певица Вера Брежнева покорила сеть новым фото с отдыха на Мальдивах.
36-летняя певица на своей странице в Instagram пожаловалась, что отдых уже закончился и она вернулась в холодную Москву, но вот снимки с райского отдыха остались.
На фото, которым певица поделилась, она позирует в подвесном кресле-качери, одетая в белый топ на завязках и нюдовые бикини с высокой талией.
"Что делать, когда отдых закончился, а фоточки остались?", - поинтересовалась у поклонников певица.
Поклонники призвали певицу делиться снимками, и оставили ей сотни комплиментов.
"Добивать нас своей красотой и вспоминать, как оно было", "Молодеете из года в год", "Показалось, что без трусиков", "Вера, ну как можно быть такой красивой", "Выкладывать нам, чтобы мы тоже релаксировали", - писали юзеры.
Ранее Вера Брежнева на видео для фанатов прошлась без лифчика.