В откровенном топе и бикини: стройная Вера Брежнева показала горячее пляжное фото

Вера Брежнева показала фото в пляжном наряде / https://www.instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева покорила сеть новым фото с отдыха на Мальдивах.

36-летняя певица на своей странице в Instagram пожаловалась, что отдых уже закончился и она вернулась в холодную Москву, но вот снимки с райского отдыха остались.

На фото, которым певица поделилась, она позирует в подвесном кресле-качери, одетая в белый топ на завязках и нюдовые бикини с высокой талией.

"Что делать, когда отдых закончился, а фоточки остались?", - поинтересовалась у поклонников певица.

Поклонники призвали певицу делиться снимками, и оставили ей сотни комплиментов.

"Добивать нас своей красотой и вспоминать, как оно было", "Молодеете из года в год", "Показалось, что без трусиков", "Вера, ну как можно быть такой красивой", "Выкладывать нам, чтобы мы тоже релаксировали", - писали юзеры.

Вера Брежнева отдохнула на Мальдивах / https://www.instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева на видео для фанатов прошлась без лифчика.