"Брак носил формальный характер": в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности

Суд признал брак Ани Лорак и Мурата формальным / instagram.com/anilorak

В сети появилось решение суда о разводе украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу, в котором были указаны причины расторжения брака супругов.

Исходя из документа, который был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, измена Мурата не была основной причиной развода. Как оказалось, пара около двух лет не жила вместе, и их отношения были прекращены.

"Супружеская жизнь у сторон не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно, не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены", - говорится в решении.

Кроме того, суд признал брак Лорак и Налчаджиоглу формальным, и признал невозможным сохранение их семьи.

"Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что брак между сторонами носит формальный характер, сохранение их семьи является невозможным, а поэтому есть все основания для расторжения брака, поскольку дальнейшая общая жизнь супругов и сохранение брака будет противоречить их интересам и интересам их ребенка", - сказано в решении суда.

Решение суда о расторжении брака Лорак и Налчаджиоглу / reyestr.court.gov.ua

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата – его в конце июля 2018-го заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

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