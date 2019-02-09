Горячо: Tayanna показала пикантные постельные фото

Tayanna похвасталась стройной фигурой / Пресс-служба

Известная украинская певица Tayanna завела поклонников новыми фото.

34-летняя артистка на своей странице в Instagram поделилась черно-белыми снимками, на которых она позирует в постели, одетая в обтягивающий темный комбинезон.

"Всем хороших снов", - подписала снимки певица.

Поклонники отметили, что фото выглядят очень эротично без капли пошлости.

"Вот и усни теперь после таких фото", "Шикарная", "Очень утонченно и эффектно", "Прекрасное фото", - писали юзеры.

Ранее Tayanna призналась, что хотела попасть в "ВИА Гру".