Горячо: Tayanna показала пикантные постельные фото

Знаменитость похвасталась стройной фигурой.
Известная украинская певица Tayanna завела поклонников новыми фото.
34-летняя артистка на своей странице в Instagram поделилась черно-белыми снимками, на которых она позирует в постели, одетая в обтягивающий темный комбинезон.
"Всем хороших снов", - подписала снимки певица.
Поклонники отметили, что фото выглядят очень эротично без капли пошлости.
"Вот и усни теперь после таких фото", "Шикарная", "Очень утонченно и эффектно", "Прекрасное фото", - писали юзеры.
Ранее Tayanna призналась, что хотела попасть в "ВИА Гру".