"Красивая и сексуальная": Оля Полякова покорила сеть стройными ногами

Оля Полякова показал стильные образы со сьемок шоу / Фото: Instagram/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова показала серию фото со сьемок нового шоу "Дивовижні люди".

На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость выложила 9 образов, в которых она появилась на сьемках программы в качестве судьи. Все фото сделаны в кресле, на них артистка демонстрирует точеную фигуру и мега длинные ноги.

"Голосуем! За лучший креслоlook. Какой?", - поинтересовалась у фанатов артистка.

Поклонники признались, что на всех фото Суперблондинка выглядит великолепно.

"Голосую за все образы!", "А что тут голосовать, все луки обалденные!", "Моя бабушка говорила "гарнiй дiвцi, гарно й в пiрцi". Оля, вы великолепны в любом одеянии!", "Как можно быть такой красивой и сексуальной?", "Да с такими ногами, хоть в валенках и кожухе! Тяжело выбрать лучшее!", - писали фанаты.

Ранее Оля Полякова представила новый мини-альбом.