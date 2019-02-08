Грудь едва не вывалилась из платья: Ким Кардашьян оконфузилась с "опасным" декольте

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян оконфузилась на гала-ужине amfAR- 2019, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

38-летняя звезда для светского мероприятия выбрала нескромный наряд: черное платье в пол от Versace с экстремальным декольте.

Прелести Ким так и норовились вырваться наружу, что почти и случилось – но знаменитость вовремя это заметила, и прямо перед фотографами стала запихивать грудь обратно в платье.

Ранее Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол.