Уберите детей от экрана: Maruv устроила провокационные танцы на сцене нацотбора на Еровидение-2019

Maruv устроила жаркие танцы перед судьями / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Фаворит нацотбора певица Maruv (Анна Корсун), которая пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе, устроила провокационный перформанс с песней Siren Song.

Артистка вышла на сцену в сопровождении балета из троих сексуальных девушек, одетых в черные облегающие комбинезоны.

Сама Maruv устроила перед судьями, как сказала сама певица, "интеллигентную провокацию": эротично станцевала у стола.

Оценила песню, но раскритиковала такие откровенные танцы член жюри нацотбора Джамала.

"Вы - первая участница, чью песню я послушала в машине. Но мне мешало две вещи: чересчур субтонированная манера, из-за которой мне не хватало мелодии, и второй момент, мне бы очень хотелось, чтобы вы подумали о том, чтобы сделать меньше провокации", - отметила артистка.

Андрей Данилко наоборот считает, что было мало провокации, и он хочет видеть певицу в финале нацотбора.

"Мне понравилось! Но мне не хватило драйва, энергетики. Но, если говорить серьезно, то это более клубная история. Хотя есть хитовый мотив, который работает. Но мне кажется, если вы играете в провокацию, надо уже играть... Я пошел бы по залу. Я понимаю, что песню вы писали быстро. Но я хочу, чтобы вы были в финале - тогда все решим", - отметил Данилко.

Ранее участники нацотбора на Евровидение-2019 "ЦеШо" постебались с песенного конкурса прямо во время выступления на сцене.