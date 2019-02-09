Уберите детей от экрана: Maruv устроила провокационные танцы на сцене нацотбора на Еровидение-2019

9 февраля 2019, 21:23

Фаворит отбора показала "интеллигентную провокацию".

нацотбор, марув
Maruv устроила жаркие танцы перед судьями / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Фаворит нацотбора певица Maruv (Анна Корсун), которая пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе, устроила провокационный перформанс с песней Siren Song.

Артистка вышла на сцену в сопровождении балета из троих сексуальных девушек, одетых в черные облегающие комбинезоны.

Сама Maruv устроила перед судьями, как сказала сама певица, "интеллигентную провокацию": эротично станцевала у стола.

Оценила песню, но раскритиковала такие откровенные танцы член жюри нацотбора Джамала.

"Вы - первая участница, чью песню я послушала в машине. Но мне мешало две вещи: чересчур субтонированная манера, из-за которой мне не хватало мелодии, и второй момент, мне бы очень хотелось, чтобы вы подумали о том, чтобы сделать меньше провокации", - отметила артистка.

Андрей Данилко наоборот считает, что было мало провокации, и он хочет видеть певицу в финале нацотбора.

"Мне понравилось! Но мне не хватило драйва, энергетики. Но, если говорить серьезно, то это более клубная история. Хотя есть хитовый мотив, который работает. Но мне кажется, если вы играете в провокацию, надо уже играть... Я пошел бы по залу. Я понимаю, что песню вы писали быстро. Но я хочу, чтобы вы были в финале - тогда все решим", - отметил Данилко.

Ранее участники нацотбора на Евровидение-2019 "ЦеШо" постебались с песенного конкурса прямо во время выступления на сцене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нацотбор Евровидение-2019 Maruv
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:21
Суд отменил закрытие дела против Гройсмана о злоупотреблении властью
21:54
Файеры и дымовые шашки: активисты устроили акцию у дома Авакова Фото Видео
21:43
"Че такие кислые?": Дорн забрался голым в ванну из йогурта Видео
21:40
Нацотбор на Евровидение-2019: все выступления участников первого полуфинала Видео
21:33
Съемки виллы Авакова в Италии: в Украине задержали организатора акции "Кто заказал Катю Гандзюк" Фото Видео
21:23
Уберите детей от экрана: Maruv устроила провокационные танцы на сцене нацотбора на Еровидение-2019 Видео
21:15
Получение томоса ПЦУ будут изучать на уроках истории
20:54
Спецслужбы России ищут исполнителей для поджога церквей УПЦ МП – СБУ Видео
20:43
Украинцы жалуются на проблемы со въездом в Россию Видео
20:38
Hate Eurovision: "ЦеШо" постебались с песенного конкурса на сцене нацотбора Видео
20:34
Яценюк поручал проверить траты на строительство границы еще в 2016 году – документ
20:15
В Полтаве на сьемках кулинарной программы устроили потасовку из-за еды Видео
20:12
Взлетел на шариках: участник нацотбора на Евровидение-2019 представил яркое цирковое шоу Видео
19:55
Выбитые зубы и сотрясение мозга: полицию обвинили в жестоком избиении активистов Фото Видео
19:33
Евровидение-2019: где и когда смотреть трансляцию первого полуфинала нацотбора Видео
19:29
На Тернопольщине священник обвинил сторонников ПЦУ во взломе замков и захвате храма
19:23
Порошенко за 8 дней стал богаче на 60 миллионов Видео
19:03
Шведский журналист назвал Украину виновной в инциденте в Керченском проливе
18:56
Хотела омолодиться, а получила шрамы: известную певицу изуродовал косметолог-недоучка Видео
18:41
Юлия Тимошенко собрала в Киеве более 10 тысяч человек
18:26
Очевидцы рассказали о конфузе с Роговцевой на форуме Порошенко
18:19
В Италии заявили об открытии представительства "ДНР"
18:03
"Беременная" Настя Каменских засветила округлые формы на фото
17:57
"Преступления украинских националистов": в Польше оконфузились с историческим фото
17:51
Посол Украины в Канаде объяснил продажу крымской земли "психологической атакой"
17:29
Боевики ударили по позициям ВСУ из лазеров
17:13
В Киеве штурмовали управление полиции после задержания участников акции, посвященной Гандзюк Фото Видео
17:09
Порошенко пообщал украинцам благосостояние через "поворот"
16:51
На форуме Порошенко охранники напали на активиста и порвали плакат
16:40
"Мурат теперь локти кусает!": Ани Лорак похвасталась идеальными формами после развода с мужем
16:28
Епископа ПЦУ выгнали из монастыря на Афоне Видео
16:09
Полиция завела уголовное дело из-за пропаж в Киево-Печерской лавре Видео
15:28
"Сногсшибательная русалка": в Сети расхвалили соблазнительные фото Веры Брежневой с Мальдив
15:22
"Создал лучшую газету в стране": стало известно о смерти известного украинского журналиста
15:10
СМИ нашли у Порошенко неуплаченные налоги "туристическое судно"
14:58
Политолог объяснил, почему Порошенко удобен Путину
14:53
Порошенко представил свою предвыборную программу на форуме агитаторов Видео
14:33
Синоптик спрогнозировала, где в Украине в воскресенье будет "весна" Видео
14:23
Посол Украины в Канаде продал 2 гектара крымской земли и заплатил в бюджет РФ
14:05
Продюсер озвучил неожиданную версию смерти Децла Видео
13:49
"Надо расчищать": Москва сделала заявление по транзиту газа через Украину
13:18
Названа самая опасная зубная болезнь в Украине Видео
13:17
Городская власть предупреждает об афере со строительством квартир на Осокорках
13:13
Порошенко уличили во лжи насчет выигранного у "Би-би-си" суда
12:51
США отменят договор по ракетам, но нацеливать их будут не на РФ мнение
12:38
Три страны Европы запустили проект по Донбассу: выделили миллионы долларов Видео
12:34
Ракицкого распекли за "вражескую" зарплату в "Зените"
12:13
Алла Пугачева раскрыла важную деталь из личной жизни
12:11
Польша позвала в гости Путина
11:38
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться