"Че такие кислые?": Дорн забрался голым в ванну из йогурта

Иван Дорн расширяет горизонты эпатажа / Скриншот YouTube

Известный украинский певец Иван Дорн шокировал очередной эпатажной выходкой, приняв абсолютно обнаженным ванну из йогурта.

В рамках своего нового YouTube-проекта "Че такие кислые?" Дорн попытался снять фрагмент с эротическими мотивами.

Принимая ванну из кисломолочного продукта, Дорн рекламирует свой будущий 6-ти серийный проект, в котором он обещает удивлять зрителей. Он полностью погружается в йогурт, умывается им и даже втирает в десна.

На канале уже размещена первая серия на тему "Самый эпичный день", по сюжету которого пиарщики исполнителя ломают головы над креативным проектом.

"Провокация и стеб… Ваня пять баллов", "Хайпануть решил, будь-то правда или нет про coming out… В целом, ну имеет ведь право человек в йогуртовой ванне поплескаться. На вкус и цвет, как говорится", "Настоящий мужик! Так трудно где-то заработать. Вот хоть в ванне", "Фу! Внутри-то сидит голубой мальчик, как не отрицай", "Чо за пе…растизм от Дорна?", "Что за блевотина в каждом ролике", "Опомнись", "Как это развидеть", - разделились впечатления поклонников певца.

Напомним, Дорн опубликовал в разделе Stories соцсети Instagram видеоролик, на котором он находится в самолете и передразнивает сидящего рядом плачущего ребенка.