Ники Минаж "светанула" громадной грудью и рассказала о сексе с возлюбленным-рецидивистом

Эпатажнная американская рэперша Ники Минаж порадовала свох фанатов очередным откровенным фото.36-летняя исполнительница выложила на свою страницу Instagram (где у нее 98 миллионов подписчиков) снимок, сделанный за кулисами перед очередным выступлением.На фото Минаж прикрывает свою громадную грудь, в то время как стилист трудится над ее спиной. Instagram/nickiminaj

Незадолго до этого во время прямого эфира на станции Queens Radio Рэперга в деталях рассказала о своем интиме со своим возлюбленным Кеннетом Петти. По словам Минаж, они в среднем занимаются сексом по четыре раза в день и при этом "им всегда есть о чем поговорить".

К слову, впервые Петти сел в тюрьму еще в 1995-м - за попытку изнасилования 16-летней девочки, на которую он напал с ножом. За этого он отсидел четыре года в тюрьме штата Нью-Йорк. В 2006-м Петти снова угодил за решетку - присяжные признали его виновным в убийстве и приговорили к семи годам заключения.

Никки Минаж / Instagram/nickiminaj

Напомним, ранее у Никки Минаж грудь выскочила из выреза платье прямо на сцене. До этого рэперша снялась в новом клипе Мадонны.