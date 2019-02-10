"Грудь отпустите": Никита Джигурда рассказал о репетициях с Анастасией Волочковой, опубликованы фото

Никита Джигурда сообщил, что репетирует с Анастасией Волочковой / instagram.com/instadzhigurda

Российский шоумен Никита Джигурда утверждает, что репетировал пьесу с известной балериной Анастасией Волочковой.

Шоумен в Instagram опубликовал фотографии, на которых запечатлен с артисткой, его рука лежала на ее груди.

"…кто отгадает, какую пьесу мы репетируем? По вечерам. А иногда — и по утрам…", — подписал снимки Джигурда.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Грудь-то отпустите. Репетиторы....", — отметила irina_tata100.

"Нашли друг друга наконец-то… ураа", — поделилась мнением sarah_upiter. "Пьеса называется "Идиоты", — полагает natasha734317.

Напомним, в конце января Анастасия Волочкова рассекретила имя своего возлюбленного, лицо которого скрывала на протяжении нескольких месяцев. Новым мужчиной балерины оказался ее старый знакомый.