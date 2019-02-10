150-килограмовая модель Тесс Холлидей на показе мод обнажила ноги с татуировками

Холлидей в очередной раз продемонстрировала отсутствие комплексов / Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой превышает 150 килограмм, стала гостьей показа мод от известных дизайнеров в Нью-Йорке, надев на светское мероприятие прозрачное кружевное платье.

В Instagram пышнотелая красотка опубликовала фотоотчет о посещении презентации новой коллекции нарядов знаменитого бренда Tadashi Shoji.

На мероприятие Холлидей надела черное кружевное платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Наряд имел среднюю длину, что позволило рассмотреть яркие татуировки на ногах манекенщицы.

Свой образ она дополнила меховой накидкой, обувью на небольших каблуках и маленькой сумочкой. Волнистые волосы и макияж традиционно подчеркнули эффектный наряд модели.

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Напомним, ранее Холлидей поделилась с подписчиками своего блога снимками в купальнике и с глубоким декольте. Также она предстала в экстравагантном прозрачном наряде, который подчеркивает и обнажает все особенности фигуры.