После "Дома-2" многие девушки идут в проститутки - экс-участник

Гоген Солнцев / АиФ

Многие девушки, участвующие в самом долгоиграющем реалити-шоу "Дом-2", потом уходят работать в сферу интимных услуг.

С таким заявлением выступил бывший участник телестройки Гоген Солнцев.

"После "Дома-2" многие проститутками становятся, на сайте интимных услуг публикуют личные фотографии. Грудь "сделают", губы и продаются уже на две-три тысячи дороже", — утверждает он.

По словам Солнцева, у него есть знакомые девушки, специально стремящиеся попасть на "Дом-2" - для того, чтобы брать потом за свои услуги гораздо больше денег.

Напомним, ранее звезда "Дома-2" оголилась для фото. До этого участницы реалити-шоу разгневали Сеть вилянием попами на четвереньках.