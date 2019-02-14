Экс-участница группы Serebro "засветила" грудь на пикантных фото

14 февраля 2019, 02:24

Артистка показала кадры со сьемок клипа.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина показала кадры с клипа / Instagram

Российская певица, бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина взволновала поклонников откровенными фото.

На своей странице в Instagram знаменитость показала кадры со сьемок клипа на песню "Потому что любовь". На них она предстает в воде на серфборде в белом купальнике, через который просвещается ее грудь.

Поклонники не стали стесняться, и в комментариях расхвалили ее округлые формы.

"Шикарная фигура", "Как дерзко!", "Ты очень сексуальная девочка!", "Сиськи зачетные", "Божественная фигура, грудь очаровательная", - писали юзеры.

Ранее Ольга Серябкина оголила грудь на сцене.

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Ольга Серябкина
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