Известную фитнес-модель за попу укусила свинья: курьезное видео

Мишель Левин укусила за ягодицу свинья / https://www.instagram.com/michelle_lewin

С венесуэльской фитнес-моделью Мишель Левин произошел курьезный случай во время отдыха на Багамских островах.

Это место славится тем, что наравне с туристами в прозрачных водах плавают и дикие свиньи, позволяя приезжим фотографироваться с ними.

Однако, Левин не повезло – когда она захотела сфотографироваться на фоне свинок, самая крупная из них укусила ее за ягодицу.

Курьезный момент был запечатлен на видео, и фитнес-модель выложила его на свою страницу в Instagram, крупным планом продемонстрировав красный след от укуса.

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