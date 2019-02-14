Известную фитнес-модель за попу укусила свинья: курьезное видео

Животное крепко вцепилось в ягодицу, оставив заметные следы.
С венесуэльской фитнес-моделью Мишель Левин произошел курьезный случай во время отдыха на Багамских островах.
Это место славится тем, что наравне с туристами в прозрачных водах плавают и дикие свиньи, позволяя приезжим фотографироваться с ними.
Однако, Левин не повезло – когда она захотела сфотографироваться на фоне свинок, самая крупная из них укусила ее за ягодицу.
Курьезный момент был запечатлен на видео, и фитнес-модель выложила его на свою страницу в Instagram, крупным планом продемонстрировав красный след от укуса.
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