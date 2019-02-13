"Сзади пристроился": Настя Каменских эротично изогнулась перед Потапом

Певица позировала в провокационной позе.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских взволновала фанатов совместным фото с Потапом.
Певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует, сексуально изогнувшись, а на заднем фоне позирует Потап с поднятыми вверх руками.
"Потап, ты настоящий гений", - подписала снимок артистка.
Поклонники засыпали Потапа и Настю вопросами об отношениях, и стали просить вернуть дуэт.
"Настя Потапских", "Так-то понятно, почему Потап сзади пристроился… Сзади лучшие виды", "Это правда, что вы с Потапом вместе?", "Потап и Настя, подарите нам счастье, верните дуэт!", - отреагировали фанаты.
Ранее Настя Каменсих показала, как выглядит без макияжа.