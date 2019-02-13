"Наездница": экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть видео в белье на байке

Знаменитость похвасталась аппетитной фигурой.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко побаловала фанатов горячим видео.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила ролик, на котором позирует на байке в одном нижнем белье. Кумейко также продемонстрировала аппетитные ягодицы, заманчиво покрутив попой.
"Жажда скорости", - подписала видео артистка.
Поклонники не скупились на комплименты, расхвалив формы Кумейко.
"Наездница", "Горячая Нана", "Топчик-попчик", "Форсаж", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко показала пикантное фото топлес.