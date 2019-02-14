Скандальную российскую Instagram-модель "повязали" за голую грудь на улице: опубликованы фото

Кира Майер / Instagram

Российскую скандальную Instagram-модель Киру Майер в центре Москвы задержали и отвезли в отделение – потому что она облачилась в полицейскую форму и показывала прохожим подросткам свою обнаженную грудь.

Такое сообщение опубликовало агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По их данным, на Майер составили административный протокол.

Сама девушка оперативно извинилась за розыгрыш, заявив о том, что не хотела оскорбить полицию. "Костюмы были маскарадные, все это было просто розыгрышем", — цитирует Майер портал "Известия".

Задержание Киры Майер / скриншот из видео

Напомним, ранее немецкая модель поддержала сборную Германии по футболу своим голым телом.