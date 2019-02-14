В нижнем белье с оголенной попой: Полякова поздравила фанатов с Днем влюбленных пикантным фото

Полякова показала пикантное архивное фото / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова необычным фото поздравила поклонников с Днем святого Валентина.

На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость выложила архивный снимок, на котором ей 18 лет. Кадр получился достаточно откровенным: певица запечатлена в белом нижнем белье, сексуально изогнувшись на камеру.

"Если бы в мои 18 был Инстаграм я была бы его звездой! С днем влюбленных. Любите себя, эта любовь всегда взаимна. Мне здесь 18...", - подписала пикантное фото певица.

Поклонники не стали скупиться на комплименты, и расхвалили Полякову, назвав ее фигуру роскошной.

"Это страстное юное тело!", "Вообще не изменилась, так держать!", "Была бы у меня такая жопа, я бы по городу всегда голой ходила", "Потрясная фигура", "Роскошная! Как повезло девочкам с генами", - отреагировали поклонники.

Оля Полякова показала откровенное фото / https://www.instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова покорила сеть стройными ногами.