"Попа как у Ким": полуголая Настя Каменских выпустила откровенный клип: 16+

14 февраля 2019, 10:19

Артистка аппетитно потрясла ягодицами на видео.

Настя Каменских
Настя Каменских выпустила новый клип / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских выпустила клип на нашумевший хит "Попа как у Ким".

Видео появилось на официальном YouTube-канале артистки NKofficial.

"Попа Как у Ким" — об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. А тренды - такая непостоянная вещь, поэтому нужно смотреть на них с иронией", - сказано в описании клипа.

В клипе есть целый ряд приглашенных звездных героев — Потап, DJ Nana (Анастасия Кумейко), ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко), а также популярные блоггеры и народные любимцы из "Чоткий паца".

Потап и ребята из ZBSband изобразили собирательный образ типичных комментаторов в социальных сетях с их реакциями от растерянности до откровенного хейта.

Поклонники певицы с нетерпением ждали премьеру клипа, и уже оставили свои первые отзывы.

"Не зря ждали, это супер просто. Настя, я тебя поздравляю", - написал Алексей Святун.

"Честно? Ожидала большего. И как-то пошло получилось, прям слишком. Идея не плохая была бы в принципе﻿", - считает Лия Риччи.

"Клип просто пушка, особенно мне понравилась часть с Потапом, всем советую это супер, я в восторге", - отметил Владимир Волков.

Ранее Настя Каменских эротично изогнулась перед Потапом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Настя Каменских
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:19
"Попа как у Ким": полуголая Настя Каменских выпустила откровенный клип: 16+
10:19
Слепаков опроверг новости о своей госпитализации
10:01
В нижнем белье с оголенной попой: Полякова поздравила фанатов с Днем влюбленных пикантным фото
09:55
Скандальную российскую Instagram-модель "повязали" за голую грудь на улице: опубликованы фото
09:50
Почему Украине не стоит ждать ничего хорошего от Мюнхена мнение
09:49
Девушка дня Instagram: фитнес-модель с аппетитными формами Кристина Михеева Фото
09:44
День компьютерщика 2019: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото
09:32
В Киеве фанаты "Динамо" и "Айнтрахт" устроили большую драку-махач: опубликовано видео
09:17
Слепакова экстренно отвезли в больницу
09:04
Не везет с деньгами, повезет в любви: гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака Видео
08:58
"Это был удар в спину Украины": Экс-представитель НАТО жестко осудил Россию за аннексию Крыма
08:33
Как выглядит мир Порошенко за бронированным стеклом мнение
08:23
У Шабунина потребовали возбудить дело против Тимошенко Видео
08:18
Романтические прогулки с дождем и мокрым снегом: украинцам рассказали о погоде на праздники Видео
08:10
День Валентина 2019: все, что нужно знать – от валентинок своими руками до подарков Видео
07:55
Рэп и секс: Pornhub выпустил альбом о любви ко Дню святого Валентина
07:51
Троянский конь: ученые разработали революционный способ борьбы с раком на поздних стадиях
07:34
Как появился День Влюблённых: День святого Валентина – праздник голубых или церковный праздник Видео
07:32
Российский постпред при ЕС рассказал о будущем "Северного потока-2"
07:14
Сретение 2019: что нельзя делать, а что нужно в этот день Видео
06:57
Для победы на выборах Зеленскому не хватает только одного мнение
06:35
Армагеддец и Апокалипсец: в Палестине нашли признак скорого конца света
06:12
"Осуществится ли "Мрия": когда Украина достроит второй Ан-225
05:48
Планета Нибиру: в небе над США замечен странный знак. Фотофакт
05:09
Кому в Украине не "грозит" пересчет пенсий в 2019-м Видео
04:39
В Эстонии призвали к диалогу с Россией "на языке силы"
04:38
Известную фитнес-модель за попу укусила свинья: курьезное видео Видео
04:01
Западные СМИ поразила коллекция роскошных автомобилей Януковича
03:12
Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения
02:24
Экс-участница группы Serebro "засветила" грудь на пикантных фото
01:35
В Украине появятся иранские автомобили
01:16
Эксперт пояснил, как цены на газ уничтожили украинскую химическую промышленность
00:47
"Дороги г*вно": в Николаеве кот оценил качество асфальта, эпическое видео Видео
00:31
В Тернопольской области рухнул автомобильный мост
00:15
Гороскоп на 14 февраля: что и каким знакам Зодиака сулят звезды на День влюбленных Видео
00:03
"Я - Бандера": историк пояснил выгоду от скандала в столичной полиции Видео
13 февраля, среда
23:42
В России уже подготовили ответ США на вероятные новые санкции
23:17
В Кабмине рекомендовали предпринимателям повысить работникам оплату
22:50
Ведущий росТВ назвал причины изгнания из студии украинской журналистки Соколовской
22:32
Социологи выяснили отношение украинцев к томос-туру с агитацией Порошенко
22:11
США готовят "серьезные санкции" против России - Reuters
21:52
"Помолитесь": епископ УПЦ МП Гедеон депортирован из Украины Видео
21:31
"От унижения до угроз": продюсер группы Kazka ответил на обвинения в плагиате Видео
21:30
Супрун разрешили выполнять обязанности и.о. главы Минздрава
20:51
Украинцы попытались прорваться в Польшу и избили пограничника: опубликовано видео Видео
20:32
"На расправу к бандерофашистам": волонтеру из ДНР не разрешили жить в России
20:09
В ВМС заявили о наращивании вооружения в Азовском море
19:21
"Ложись, Бандера": полицейский Мельников пояснил мотив избиения активистов Видео
19:18
СБУ отреагировала на обвинение генерала спецслужбы в "заказе" Гандзюк
18:38
В Керчи разрушились колонны античного Пантикапея Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться