"Попа как у Ким": полуголая Настя Каменских выпустила откровенный клип: 16+

Настя Каменских выпустила новый клип / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских выпустила клип на нашумевший хит "Попа как у Ким".

Видео появилось на официальном YouTube-канале артистки NKofficial.

"Попа Как у Ким" — об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. А тренды - такая непостоянная вещь, поэтому нужно смотреть на них с иронией", - сказано в описании клипа.

В клипе есть целый ряд приглашенных звездных героев — Потап, DJ Nana (Анастасия Кумейко), ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко), а также популярные блоггеры и народные любимцы из "Чоткий паца".

Потап и ребята из ZBSband изобразили собирательный образ типичных комментаторов в социальных сетях с их реакциями от растерянности до откровенного хейта.

Поклонники певицы с нетерпением ждали премьеру клипа, и уже оставили свои первые отзывы.

"Не зря ждали, это супер просто. Настя, я тебя поздравляю", - написал Алексей Святун.

"Честно? Ожидала большего. И как-то пошло получилось, прям слишком. Идея не плохая была бы в принципе﻿", - считает Лия Риччи.

"Клип просто пушка, особенно мне понравилась часть с Потапом, всем советую это супер, я в восторге", - отметил Владимир Волков.

Ранее Настя Каменских эротично изогнулась перед Потапом.