Полуобнаженная дочь Ленни Кравица показала пикантные фото

Зои Кравиц показала пикантные фото / https://www.instagram.com/zoeisabellakravitz/

29-летняя дочь Ленни Кравица и Лизы Боне, актриса и певица Зои Кравиц снялась в новой пикантной фотосессии.

Знаменитость снова порадовала поклонников откровенными фото – на своей странице в Instagram она показала снимки, на которых позирует без нижнего белья. Из одежды на Зои лишь блузка с цветочным принтом, которая оголяет грудь Кравиц.

Интимное место Зои прикрыла разбитым арбузом, кусочек которого эротично сьела на камеру.

Зои Кравиц снялась полуобнаженной / https://www.instagram.com/zoeisabellakravitz/

Зои Кравиц показала пикантные фото / https://www.instagram.com/zoeisabellakravitz/

Ранее Зои Кравиц снялась голой для журнала, повторив фото матери.