Полуобнаженная дочь Ленни Кравица показала пикантные фото

Знаменитость полакомилась арбузом на камеру.
29-летняя дочь Ленни Кравица и Лизы Боне, актриса и певица Зои Кравиц снялась в новой пикантной фотосессии.
Знаменитость снова порадовала поклонников откровенными фото – на своей странице в Instagram она показала снимки, на которых позирует без нижнего белья. Из одежды на Зои лишь блузка с цветочным принтом, которая оголяет грудь Кравиц.
Интимное место Зои прикрыла разбитым арбузом, кусочек которого эротично сьела на камеру.
Ранее Зои Кравиц снялась голой для журнала, повторив фото матери.