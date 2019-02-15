Топлес и в мини-бикини: Кэндис Свейнпол показала идеальные формы

Известная супермодель Кэндис Свейнпол показала стильные фото, снятые для рекламной кампании ее коллекции купальников Tropic of C.

Девушка, которая с 2010-го была "ангелом" Victoria's Secret, на своей странице в Instagram поделилась горячими снимками в разнообразных бикини.

На одних фото она позирует в бикини с леопардовым принтом, на других – в черном и красном купальниках.

Также знаменитость снялась топлес, прикрыв грудь пальмовой ветвью.

Ранее Кэндис Свейнпул "сверкнула" попой в откровенном купальнике: фото.