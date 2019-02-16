"Я нашел сосочек": Кристина Асмус взволновала сеть голым фото в ванной

Актриса выложила эротичный снимок.
Жена Гарика Харламова 30-летняя актриса Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото в ванной.
Знаменитость обычно не выкладывает в Instagram ни фото в нижнем белье, ни фото в бикини, а ее гардероб отличается элегантной сдержанностью. Поэтому кадр, на котором Асмус запечатлена голышом в ванной, вызвал бурю эмоций среди поклонников.
"Найдите 8 отличий", - загадочно подписала фото артистка.
Подписчики внимательно рассмотрели снимок, кто-то даже указал на то, что актриса не все тщательно прикрыла на фото.
"Ммм эротичненько", "Зачем такие интимные фото?", "Сосок видно!", "Я нашел сосочек, кажется", "Шикарная фотка, эротично", - писали юзеры.
Ранее Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото.