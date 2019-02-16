"Я нашел сосочек": Кристина Асмус взволновала сеть голым фото в ванной

Кристина Асмус показала пикантное фото / https://www.instagram.com/asmuskristina/

Жена Гарика Харламова 30-летняя актриса Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото в ванной.

Знаменитость обычно не выкладывает в Instagram ни фото в нижнем белье, ни фото в бикини, а ее гардероб отличается элегантной сдержанностью. Поэтому кадр, на котором Асмус запечатлена голышом в ванной, вызвал бурю эмоций среди поклонников.

"Найдите 8 отличий", - загадочно подписала фото артистка.

Подписчики внимательно рассмотрели снимок, кто-то даже указал на то, что актриса не все тщательно прикрыла на фото.

"Ммм эротичненько", "Зачем такие интимные фото?", "Сосок видно!", "Я нашел сосочек, кажется", "Шикарная фотка, эротично", - писали юзеры.

Кристина Асмус показала голое фото / https://www.instagram.com/asmuskristina/

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