Марьяна Ро снялась полуголой для Maxim: пикантные фото

Одна из самых популярных YouTube-блогеров России 19-летняя Марьяна Ро снялась в эротической фотосессии для мужского журнала Maxim.

Своих поклонников юная красотка порадовала откровенными образами и пикантными позами.

Марьяна примерила кружевное нижнее белье, покрасовалась в одежде школьницы: белой рубашке и клетчатой юбке, оголяя ягодицы, затем вовсе разделась топлес.

Ранее в США длинноногая модель разделась и "посветила" прелестями для глянца: опубликованы фото.