"После развода стала не певица, а стриптизерша": Ани Лорак раскритиковали за откровенный наряд

Ани Лорак показала ролик с концерта / https://www.instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, разозлила сеть откровенным нарядом и жаркими танцами на сцене.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица поделилась видео с шоу Diva, на котором она в замедленной сьемке танцует в серебристом мини-платье с глубоким декольте.

Поклонники не оценили такого пикантного наряда, признавшись, что разочарованы ею."После развода стала не певица, а стриптизерша, муж держал в рамках приличия", "Какой кошмар", "Я очень разочарована! Что ей не хватает? Все при ней: голос, фигура… А она готова уже выпорхнуть из одежды, для чего?", "Неподходящий наряд, смотрится ужасно", - писали юзеры.

Ранее в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.