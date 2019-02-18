"Европу одной жопой не взять": Maruv нарвалась на критику из-за вульгарного фото

Maruv вызвала споры в сети из-за провокационной позы / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Участница финала нацотбора на Евровидение-2019 певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, показала провокационное фото со своего выступления в первом полуфинале.

На снимке, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, она позирует у стола судей, сексуально изогнувшись, и продемонстрировав нижнее белье.

Мнение подписчиков разделилось: одни считают, что именно Maruv должна представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве, другие же уверяют, что у певицы нет шансов.

"Провокационно и интересно!", "Слабенько. Европу одной жопой не взять", "Показывать-то особенно нечего, но старается", "Kazka разрекламированная облажалась живьем. Ты должна победить, ты лучшая! Верим в тебя!", - писали юзеры.

Maruv запечатлена в провокационной позе / https://www.instagram.com/maruvofficial/

Ранее Maruv пообещала устроить жаркий номер в финале нацотбора на Евровидение.