"Фантастическая пластика": Мишель Андраде покорила сеть сексуальным танцем

Мишель Андраде исполнила сексуальный танец / Пресс-служба

Украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде восхитила подписчиков смелым танцем.

22-летняя артистка опубликовала ролик на своей странице в Instagram, в котором она эротично танцует, демонстрируя свою гибкость и пластику.

Поклонники не скупились на комплименты, расхвалив Мишель за отсутствие пошлости в танце и чувственность.

"Супер! Очень сексуально!", "Настолько красиво, что и не спошлишь. Фантастическая пластика", "Малышка, ну это просто смертельно!", "Очень талантливо и дерзко", - писали юзеры.

Ранее Мишель Андраде похвасталась яркими фото в купальнике.