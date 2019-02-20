"Фантастическая пластика": Мишель Андраде покорила сеть сексуальным танцем

Певица эротично подвигалась на камеру.
Украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде восхитила подписчиков смелым танцем.
22-летняя артистка опубликовала ролик на своей странице в Instagram, в котором она эротично танцует, демонстрируя свою гибкость и пластику.
Поклонники не скупились на комплименты, расхвалив Мишель за отсутствие пошлости в танце и чувственность.
"Супер! Очень сексуально!", "Настолько красиво, что и не спошлишь. Фантастическая пластика", "Малышка, ну это просто смертельно!", "Очень талантливо и дерзко", - писали юзеры.
Ранее Мишель Андраде похвасталась яркими фото в купальнике.