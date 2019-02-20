52-летняя Синди Кроуфорд полностью разделась для пикантного фото

Синди Кроуфорд оголилась для фото / https://www.instagram.com/cindycrawford/

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд порадовала поклонников оголенным фото.

Черно-белым снимком, на котором Кроуфорд позирует в подвесном кресле полностью обнаженной, прикрывая только грудь, она поделилась на своей странице в Instagram.

Автором фото стал Рассел Джеймс, который отснял супермодель для книги "Ангелы" - фотограф в течение четырех лет готовит альбом с обнаженными снимками звезды показов Victoria's Secret.

Синди Кроуфорд показала голое фото / https://www.instagram.com/cindycrawford/

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