52-летняя Синди Кроуфорд полностью разделась для пикантного фото

Знаменитая модель показала откровенный кадр.
Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд порадовала поклонников оголенным фото.
Черно-белым снимком, на котором Кроуфорд позирует в подвесном кресле полностью обнаженной, прикрывая только грудь, она поделилась на своей странице в Instagram.
Автором фото стал Рассел Джеймс, который отснял супермодель для книги "Ангелы" - фотограф в течение четырех лет готовит альбом с обнаженными снимками звезды показов Victoria's Secret.
Ранее 52-летняя Холли Берри заворожила сеть фото топлес.