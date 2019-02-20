"Швы на попе": Ани Лорак осудили за то, что разделась на сцене

Ани Лорак осудили за то, что разделась на сцене / Скрин с видео/instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, а позднее ее заподозрили в беременности, фанаты обвинили в вульгарном поведении.

У себя в Instagram артистка похвасталась видеофрагментами своего концерта в российском Нальчике.

При этом на сцену Лорак вышла сначала в облегающем комбинезоне телесного цвета, отчего создается впечатление, будто Каролина вышла голой, а затем в аналогичном купальнике и белой шубке из перьев, не особо что-то скрывающей.

Многим подписчикам наряды понравились: "Шикарна", "Как вообще можно быть такой идеальной?" – написали они.

Однако большинство нашло такие образы певицы вульгарными и беспричинно вызывающими.

"Ну а что не голая-то выходит???" – возмутилась sidelnikovanatali. "Почему вы всегда полуголая???" – вторит ей vikvik7869. "Скора голая выйдет", – добавляет vakhavakha9.

Читайте такжеНастя Каменских разозлила сеть откровенным фото в туалете"Вас что, укусила Настя Каменских? Откуда эта вульгарщина?" – интересуется gurinaliana. "Смешная: как бы не пыталась из себя показать "секси" – нет его, нет… что называется совсем", – пишет pavlovalyalya.

"Не поняла, комбинезон одет на колготки? На мой взгляд – комбинезон ужасный. Сзади швы на попе как в старых колготках для маленьких детей. На ступнях видны колготки в крупную сетку. И вообще: то в купальнике, то в каком-то нелепом неглиже..." – критикует lukonina1478.

"Уже вышла бы голой, что-то в молодости не раздевалась так а как уже почти 40 лет решилась", – отмечает gulya_kairo. А пользователь t_ttttttt12345 решил припугнуть: "После такого выхода на сцену-тебя не то что турок, а и арабы замуж не возьмут".

"Ани, сын смотрит ваш ролик в Инстаграмм говорит какая красивая попка… Вы поворачиваетесь: о, какой красивый пупок. P.S а ему всего 2,6", – пишет katarinam2016.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за откровенный наряд. В частности, поклонники отметили, что "после развода стала не певица, а стриптизерша, муж держал в рамках приличия".

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата – его в конце июля 2018-го заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

Позднее в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности. Как оказалось, пара давно не жила вместе.