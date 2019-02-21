"Какая зайка!": экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть фото в нижнем белье

21 февраля 2019, 02:57

Артистка продемонстрировала аппетитные формы.

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко показала пикантное фото / https://www.instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко покорила фанатов откровенным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила снимок, на котором она запечатлена в белом нижнем белье, продемонстрировав свою аппетитную фигуру.

"Забежала домой переодеться. Поймала солнечного зайчика", - подписала фото артистка.

Поклонники расхвалили снимок, отметив, что артистка выглядит прекрасно.

"Какая зайка!", "Аппетитная", "Однако таки хорошо поймала! Интересный зайчик", "Какая вы!", - писали юзеры.

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко поделилась пикантным фото / https://www.instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко завела сеть видео в белье на байке.

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Анастасия Кумейко
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