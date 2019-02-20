Настя Каменских открыто рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Певица поделилась интимными подробностями личной жизни.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских призналась о своих сексуальных предпочтениях.
Об откровенном артистка заговорила в интервью в шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".
"Я вообще очень открыта в сексуальном плане. Я творческий человек, а творческие люди, мне кажется, не должны иметь никаких рамок. Тут дело не в сексе, не в пошлости. Тут дело в том, насколько ты открыт вообще для этого. Удовольствие – это энергия, которая проходит сквозь тебя", - отметила артистка.
Также Каменских призналась, что в сексуальных отношениях для нее существуют табу, которые она никогда не нарушит.
"Мне кажется, грань – это когда ты занимаешься сексом и кого-то режешь. А все остальное, мне кажется, это нормально. Даже БДСМ. Каждому нравится свое", - отметила артистка.
Ранее Настя Каменских выпустила откровенный клип: 16+.