Настя Каменских открыто рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Настя Каменских поделилась интимными подробностями из личной жизни / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских призналась о своих сексуальных предпочтениях.

Об откровенном артистка заговорила в интервью в шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я вообще очень открыта в сексуальном плане. Я творческий человек, а творческие люди, мне кажется, не должны иметь никаких рамок. Тут дело не в сексе, не в пошлости. Тут дело в том, насколько ты открыт вообще для этого. Удовольствие – это энергия, которая проходит сквозь тебя", - отметила артистка.

Также Каменских призналась, что в сексуальных отношениях для нее существуют табу, которые она никогда не нарушит.

"Мне кажется, грань – это когда ты занимаешься сексом и кого-то режешь. А все остальное, мне кажется, это нормально. Даже БДСМ. Каждому нравится свое", - отметила артистка.

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