Без трусов в провокационной позе: Ирина Шейк показала полуголые фото

Модель покрасовалась голыми ягодицами.
Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк показала архивные фото, которые вызвали бурю обсуждения среди фанатов.
На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость поздравила знаменитого турецкого фотографа Мерта Аласа с днем рождения, и показала два пикантных снимка его авторства.
На одном снимке Шейк запечатлена сидя голой попой в раковине, наполненной водой в одном свитере. На другом фото модель позирует лишь в горчичной майке и туфлях, эротично склонившись на кресло.
Поклонники расхвалили формы Шейк, позавидовав ее супругу Брэдли Куперу.
"Ты шикарна, обожаю тебя!", "Завораживающе и космично", "На нее можно смотреть бесконечно", "Брэдли Купер счастливый мужчина!", "Роковая женщина", - писали юзеры.
Ранее Ирина Шейк поразила откровенным нарядом.