Без трусов в провокационной позе: Ирина Шейк показала полуголые фото

Ирина Шейк показала полуголые фото / https://www.instagram.com/irinashayk/

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк показала архивные фото, которые вызвали бурю обсуждения среди фанатов.

На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость поздравила знаменитого турецкого фотографа Мерта Аласа с днем рождения, и показала два пикантных снимка его авторства.

На одном снимке Шейк запечатлена сидя голой попой в раковине, наполненной водой в одном свитере. На другом фото модель позирует лишь в горчичной майке и туфлях, эротично склонившись на кресло.

Поклонники расхвалили формы Шейк, позавидовав ее супругу Брэдли Куперу.

"Ты шикарна, обожаю тебя!", "Завораживающе и космично", "На нее можно смотреть бесконечно", "Брэдли Купер счастливый мужчина!", "Роковая женщина", - писали юзеры.

Ирина Шейк в обьективе турецкого фотографа / https://www.instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк показала пикантные фото / https://www.instagram.com/irinashayk

Ранее Ирина Шейк поразила откровенным нарядом.