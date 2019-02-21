"Снова беременна?": Тодоренко и Топалов удивили сеть пикантным фото

Тодоренко и Топалов удивили новым фото / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Муж украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, Влад Топалов поделился с фанатами необычным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость поделился снимком, на котором он позирует со своей женой Региной. Она запечатлена спиной к камере в плаще, который распахнула перед Топаловым.

"Скоро! Regina’s Show, Регина Тодоренко и Я! И наш сын. Скоро вы все узнаете и увидите! Будет смешно и интересно", - подписал кадр Топалов.

Поклонники посчитали, что Влад так удивлен потому, что Регина вновь беременна.

"Либо животик растет за второй, либо татуха очередная", "Снова беременна?", "Влад удивлен отсутствием животика, или…?", "Глаза вытаращил… ну ято ты там не видел, Влад?", - писали юзеры.

Топалов и Тодоренко заинтриговали сеть новым фото / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, в конце июля 2018 года стало известно, что Регина Тодоренко согласилась выйти замуж за Влада Топалова. В ноябре пара засветила обручальные кольца. В начале декабря ведущая родила первенца.

Ранее Влад Топалов озвучил имя своего сына.