Оля Полякова завела сеть жарким поцелуем с Дашей Астафьевой: пикантное видео

Оля Полякова поделилась пикантным видео с Астафьевой / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Эпатажная украинская певица Оля Полякова показала видео жаркого поцелуя с украинской певицей, моделью и актрисой Дашей Астафьевой.

На своей странице в Insragram 34-летняя знаменитость опубликовала ролик с предстоящего фильма "Свингеры-2". В нем артистки воплотили мечту мужчин – две красотки: брюнетка и блондинка без стеснения целуются на камеру.

"Ты когда-нибудь целовалась с подружкой? А хотела?", - поинтересовалась у фанаток певица.

Мнение поклонниц разделилось: одни пристыдили артистку за выставление напоказ таких экспериментов, другие же восхитились поцелуем певиц.

"Можно смотреть вечно", "А меня сейчас вырвет. Это ужасно. Никогда не хотела, не целовалась и вряд-ли когда смогу пойти на такое", "Огонь поцелуй", "А я бы с обеими поцеловалась. Красивущие бабы", - писали юзеры.

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