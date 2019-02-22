Вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией

Ратаковски перепутала Украину с Россией / Скриншот видео с instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратковски попала в скандал из-за ошибки в публикации в социальной сети.

На своей странице в Instagram модель показала обложку для украинского издания Harper's Bazaar, ошибочно указав в подписи, что снялась для российского журнала.

Анонсировали выход мартовского номера с Ратаковски на обложке на своей странице в Facebook представители Harper's Bazaar Ukraine.

Подписчики из России стали грубо высказываться об Украине и украинцах, которые, в свою очередь, указали Ратаковски на ошибку.

"Не знает, для какого журнала снималась, зато как раздеться она прекрасно знает. Мозгов просто 0 у этой дамочки!", "Знаете, да, это Украина, штрих код их. Эмили мейд э мистейк. Ну еще просто лохонулась", "Россия? Детка, это Harper's Bazaar Ukraine", - писали юзеры.

Ратаковски попала в скандал из-за подписи фото / https://www.instagram.com/emrata/

Подписчики также поинтересовались, почему номер издан на русском языке, а не на украинском.

"На обложке хоть бы одно слово было на украинском, все на русском, так что тут все поверят, что для русского журнала...", "Да все ж на русском!", "Если она снялась как говорят для "украинской" версии журнала, то почему же на обложке все по-русски?", "Сложно не перепутать, обложка вся на русском", - отметили подписчики.

Ранее Эмили Ратаковски завела фанатов фото с голой грудью.