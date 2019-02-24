"Ого, вот это смелость": Леся Никитюк выложила горячее фото топлес

Ведущая позировала полуобнаженная в ванной.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, возволновала фанатов пикантным фото.
На своей странице в Instagram ведущая выложила снимок из календаря на 2019 год от журнала XXL. На фото Никитюк позирует в ванной, одетая в бирюзовые латексные лосины, прикрывая оголенную грудь рукой.
"Кому холодно, думайте о мае! Он скоро. Ну или полежите в теплой ванной, как я", - подписала снимок ведущая.
Поклонники оставили ведущей сотни комплиментов, расхваливая ее формы.
"Ого, вот это смелость", "Горячо!", "Русалка! Красотка!", "Ого, очень красиво!", - писали юзеры.
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