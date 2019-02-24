"Укусить бы за жопочку!": Анна Седокова покрасовалась в нижнем белье и чулках

Седокова показала пикантное фото / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, поделилась с подписчиками пикантным фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала селфи, на котором она запечатлена в черном нижнем белье и чулках, демонстрируя свои аппетитные формы.

"Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка... Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать", - подписала фото певица.

Поклонники не подбирали слова для комплиментов, расхваливая ягодицы певицы.

"Вы бомбическая", "Попа огонь!", "Шикарная, в самом соку", "Укусить бы за жопочку!", "Аху*нная, очень красивая и сексуальная", - писали юзеры.

Седокова порадовала фанатов пикантным фото / https://www.instagram.com/annasedokova

Ранее Анну Седокову уличили в коррекции фигуры хирургическим путем.