"Соски торчат": Даша Астафьева покорила сеть эротическим фото без белья

Певица покрасовалась в новой фотосессии.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева взбудоражила фанатов откровенным фото.
На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала пикантный снимок, на котором она позирует в нюдовом мини-платье на голое тело, большинство фанатов расхвалило торчащие соски певицы, которые просвечивалась через наряд.
"Очень красиво и невероятно сексуально", "Сочная!", "Ой-ой соски торчат", "Сногшибательна, как всегда!", - писали юзеры.
Ранее Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками.