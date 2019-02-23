"Соски торчат": Даша Астафьева покорила сеть эротическим фото без белья

Даша Астафьева показала пикантное фото / https://www.instagram.com/anastasia.salenko/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева взбудоражила фанатов откровенным фото.

На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала пикантный снимок, на котором она позирует в нюдовом мини-платье на голое тело, большинство фанатов расхвалило торчащие соски певицы, которые просвечивалась через наряд.

"Очень красиво и невероятно сексуально", "Сочная!", "Ой-ой соски торчат", "Сногшибательна, как всегда!", - писали юзеры.

Даша Астафьева показала аппетитные формы / https://www.instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками.