"Я -здоровенная бабища": Полякова рассказала о своем обломе с сексом в самолете

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Украинские поп-артисты Оля Полякова и Дзидзьо (Михаил Хома) разоткровенничались на сексуальные темы.

О своей сексуальной жизни они рассказали Кате Осадчей в эфире телеканала "1+1". Поводом для пикантной беседы стала эротической комедии "Свингеры-2", в которой сыграли оба артиста.

Полякова призналась, что однажды пыталась заняться сексом в туалетной кабине самолета."Ты знаешь, я очень это [заняться сексом - Главред] хотела сделать, и даже закрылась там со своим мужем. Но я здоровенная бабища, ничего не получилось, я просто туда не влезла. Поэтому нет, у меня не было", - рассказала Полякова.

Кроме того, оба артисты признались, что исполняли стриптиз для своих возлюбленных, а также они практикуют ролевые игры с сексуальным оттенком

Напомним, ранее Полякова засветила сосок и целовалась взасос на глазах зрителей,а также обнажилась в прямом телеэфире.