БДСМ-оргии и откровенные позы: что публикует в Instagram эпатажная Maruv

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая угодила в скандал из-за гастролей в России, демонстрирует подписчикам своего блога откровенные фотографии.

В Instagram исполнительница публикует снимки со своих концертов, где она и участницы шоу-балета предстают в провокационных позах.

Певица выбрала для себя концертный образ БДМС-обольстительницы, поэтому на сцене происходят действа, которые необходимо помечать, как 18+.

Maruv выступает в сексуальных нарядах, часто использует высокие каблуки и эротические сцены.

В Instagram у певицы 147 тысяч подписчиков и свыше 270 публикаций. К слову, в своем блоге она открыто заявляет о гастролях в России, а также о планах на первый сольный концерт в Москве, запланированный на апрель 2019 года.

Напомним, ранее Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) одержала победу в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Немедленно вспыхнули скандалы - из-за планов певицы поехать на гастроли в РФ. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пообещал лично не пустить Maruv на Евровидение.

Позже на Общественном телевидении заявили, что условием участия певицы в Евровидении будет отказ от гастролей в России.