"Теперь я видел все!": Настя Каменских выложила голое фото в постели

Настя Каменских покорила сеть голым фото / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских вызвала жаркую реакцию поклонников пикантным фото.

Певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в постели полностью голая, демонстрируя сови изгибы без одежды, лишь прикрыв интимные места одеялом. Каменских запечатлена без макияжа с волосами, завязанными в пучок.

"Кто еще не видел мою #попакакуким, ссылка в профиле", - необычно решила привлечь внимание к своему клипу певица.

Мнение подписчиков разделилось: одни расхвалили аппетитные формы певицы, другие же пристыдили артистку, мол, какой пример она подает своим юным поклонникам.

"Ух… теперь я видел все!", "Фу, какая озабоченная! Мне раньше казалось, читая интервью, что Настя нормальная, адекватная девушка! Оказалось, что это на голову больная, озабоченная сексом, кретинка", "Вас смотрят дети - какой пример Вы подаете своим обнаженным телом? А?", "Твоя попка намного красивее и аппетитнее", "И никакой пошлости тут нет! Не нравится-не смотрите", - писали юзеры.

Настя Каменских позировала для фото оголенная / https://www.instagram.com/kamenskux

Ранее Потап ответил на вопрос о личной жизни, признавшись, вместе ли он с Каменских.