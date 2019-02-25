С обнаженной спиной и новой стрижкой: Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на церемонии "Оскар-2019"

На красной дорожке 91-ой церемонии вручения наград премии "Оскар-2019" блистала известная российская модель Ирина Шейк, которая сопровождала своего возлюбленного актера и продюсера Брэдли Купера в компании его мамы Глории Кампано.

Фильм "Звезда родилась" Купера был номинирован в восьми категориях, получить заветную статуэтку удалось за песню Shallow, которую актер вместе с Леди Гагой исполнил вживую на сцене церемонии.

33-летняя Шейк появилась на красной дорожке в черном платье в пол от Burberry с оголенной спиной, расклешенными рукавами, золотой цепочкой на талии и бахромой.

Образ знаменитость дополнила макияжем нейтральных тонов и новой стрижкой.

Ранее завоевавший "Оскар" Рами Малек упал со сцены с наградой.