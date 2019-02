Девушка дня Instagram: любительница фото топлес Джулия Роуз

Джулия Роуз – модель и блогер из Лос-Анджелеса, США. Девушка родилась в Луизиане, но переехала в ЛА, чтобы начать карьеру модели. Она снималась в кампейнах нижнего белья и купальников. В своем Instagram красотка предпочитает выставлять фото топлес, либо в полупрозрачной одежде, через которую точно можно увидеть ее грудь.

Также Роуз участвовала в съемках реалити-шоу Are You the One?, где одинокие сердца ищут свою вторую половинку. Возлюбленного Джулия так и не нашла, а вот ее популярность точно возросла.