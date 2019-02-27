В прозрачном платье без белья: Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа

Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии украинского фэшн-фотографа и режиссера клипов родом из Ужгорода Саши Самсоновой. Девушка сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.

На своей странице в Instagram Кайли показала серию черно-белых снимков, на которых она позирует в прозрачном мини-платье в горошек и сапожках. Чтобы придать пикантности снимкам, Дженнер не одела нижнего белья.

Ранее Кайли Дженнер раскрыла правду о пластических операциях.