Интимные откровения: Астафьева рассказала о самом необычном сексе и влюбленностях в женщин

Даша Астафьева / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская поп-певица Даша Астафьева, бывшая солистка группы Nikita во время устроила чат в разделе Stories Instagram-Сториз, где отвечала на откровенные вопросы подписчиков.

К примеру, одна из поклонниц спросила артистку о самом необычном сексе в ее жизни.

"Странный вопрос. Потому, что каждый раз он необычен))) и мне жаль Вас если Вы не согласны со мной", — ответила Астафьева.

Далее, другой фанат певица спросил у нее по поводу влюбленность в девушек

На этот вопрос Астафьева ответила утвердительный, прикрепив к нему снимок с красавицей-подругой.

Напомним, ранее Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта, а также в нижнем белье показала результаты тренировок и диет.